İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Haklarında tahliye kararı verilen Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın cezaevinden çıkmaları bekleniyor. Silivri'den canlı yayındayız.
İstanbul
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: Haklarında tahliye kararı verilen Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın cezaevinden çıkmaları bekleniyor. Silivri'den canlı yayındayız. İstanbul
10 Mart 2018 Cumartesi 00:06
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Haklarında tahliye kararı verilen Murat Sabuncu ve Ahmet Şık'ın cezaevinden çıkmaları bekleniyor. Silivri'den canlı yayındayız.
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