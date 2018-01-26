- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret ediyor. Ziyaret sonrası olası açıklamayı canlı yayınmayı planlamaktayız
İstanbul
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret ediyor. Ziyaret sonrası olası açıklamayı canlı yayınmayı planlamaktayız İstanbul
26 Ocak 2018 Cuma 15:47
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu cezaevinde ziyaret ediyor. Ziyaret sonrası olası açıklamayı canlı yayınmayı planlamaktayız
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