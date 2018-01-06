- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, Münir Özkul'un kızına taziye ziyaretinde bulundu. Evin önünden canlı yayındayız
İstanbul
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, Münir Özkul'un kızına taziye ziyaretinde bulundu. Evin önünden canlı yayındayız İstanbul
06 Ocak 2018 Cumartesi 14:37
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve İstanbul Valisi Vasip Şahin, Münir Özkul'un kızına taziye ziyaretinde bulundu. Evin önünden canlı yayındayız
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