 - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Şu an CANLI YAYINDAYIZ
İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Şu an CANLI YAYINDAYIZ İstanbul
02 Ocak 2018 Salı 17:41
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Belediyesi'ni ziyaret ediyor. Şu an CANLI YAYINDAYIZ
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