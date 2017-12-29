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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız istanbul

- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız

istanbul

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