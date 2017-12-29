- ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız
istanbul
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız istanbul
29 Aralık 2017 Cuma 13:47
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cuma namazının ardından cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı yayınlamayı planlamaktayız
istanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:34
|08:20
|13:16
|15:37
|17:55
|19:28
sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,