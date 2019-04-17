ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN (HAVADAN)

Tuzla'da bir tersanedeki kuru yük gemisinde yangın çıktı. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan canlı yayındayız
İSTANBUL
Tuzla'da bir tersanedeki kuru yük gemisinde yangın çıktı. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan canlı yayındayız İSTANBUL
17 Nisan 2019 Çarşamba 13:17
Tuzla'da bir tersanedeki kuru yük gemisinde yangın çıktı. olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Havadan canlı yayındayız
İSTANBUL
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