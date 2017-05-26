Abonelerimizin Dikkatine Canlı yayın

Aralarında Özel Harekat Polislerinin de bulunduğu polis birimleri Ataşehir'deki bir rezidansın çevresinde önlem aldı. Önlemlerin rezidansın 13. katında bulunan bir şüpheliyle ilgili olduğu öğrenildi. Olay yerinden canlı yayındayız
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Aralarında Özel Harekat Polislerinin de bulunduğu polis birimleri Ataşehir'deki bir rezidansın çevresinde önlem aldı. Önlemlerin rezidansın 13. katında bulunan bir şüpheliyle ilgili olduğu öğrenildi. Olay yerinden canlı yayındayız
26 Mayıs 2017 Cuma 19:31
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