Abonelerimizin Dikkatine Canlı yayın

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Aralarında Özel Harekat Polislerinin de bulunduğu polis birimleri Ataşehir'deki bir rezidansın çevresinde önlem aldı. Önlemlerin rezidansın 13. katında bulunan bir şüpheliyle ilgili olduğu öğrenildi. Olay yerinden canlı yayındayız

26 Mayıs 2017 Cuma 19:31