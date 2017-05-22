ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerinden canlı yayındayız
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Halkalı'daki Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nin inşaat halindeki ek binasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerinden canlı yayındayız
22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:00
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