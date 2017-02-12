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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz
12 Şubat 2017 Pazar 13:40
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Atatürk Havalimanı'nda açıklama yapıyor. Canlı yayınlıyoruz
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