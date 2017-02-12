ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç körfez ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olan Bahreyn'e hareketi öncesi Atatürk Havalima'nında yapacağı olası açıklamayı canlı olarak yayınlayacağız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç körfez ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olan Bahreyn'e hareketi öncesi Atatürk Havalima'nında yapacağı olası açıklamayı canlı olarak yayınlayacağız.
12 Şubat 2017 Pazar 12:34
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, üç körfez ülkesini kapsayan turunun ilk durağı olan Bahreyn'e hareketi öncesi Atatürk Havalima'nında yapacağı olası açıklamayı canlı olarak yayınlayacağız.
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