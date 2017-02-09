ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

: İBB Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı Veysal Karani istasyonunda incelemelerde bulunuyor. 3g ile canlı yayındayız.
: İBB Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı Veysal Karani istasyonunda incelemelerde bulunuyor. 3g ile canlı yayındayız.
09 Şubat 2017 Perşembe 11:20
: İBB Başkanı Kadir Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı Veysal Karani istasyonunda incelemelerde bulunuyor. 3g ile canlı yayındayız.
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