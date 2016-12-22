ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Yeniköy sahilinde karaya oturan geminin kendi imkanları ile kurtulma çabasından sonuç alınamadı.. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri devreye girdi. Kurtarma çalışmalarını CANLI YAYINLIYORUZ
Yeniköy sahilinde karaya oturan geminin kendi imkanları ile kurtulma çabasından sonuç alınamadı.. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri devreye girdi. Kurtarma çalışmalarını CANLI YAYINLIYORUZ
22 Aralık 2016 Perşembe 12:47
Yeniköy sahilinde karaya oturan geminin kendi imkanları ile kurtulma çabasından sonuç alınamadı.. Kıyı Emniyeti kurtarma gemileri devreye girdi. Kurtarma çalışmalarını CANLI YAYINLIYORUZ
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