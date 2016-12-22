Abonelerimizin dikkatine canlı yayın

Yeniköy sahilinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar başladı. Canlı yayınlıyoruz
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Yeniköy sahilinde karaya oturan geminin kurtarılması için çalışmalar başladı. Canlı yayınlıyoruz
22 Aralık 2016 Perşembe 11:21
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