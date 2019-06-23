ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona eriyor. Son oylar kullanıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona eriyor. Son oylar kullanıyor. Canlı yayındayız. İstanbul
23 Haziran 2019 Pazar 16:53
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy verme işlemleri saat 17.00’de sona eriyor. Son oylar kullanıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:25
|05:25
|13:11
|17:11
|20:47
|22:38