ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: (CANLI YAYIN)

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor. canlı yayındayız.
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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi sandık görevlileri yemin edip oy verme işlemi öncesi hazırlık yapıyor. canlı yayındayız.
23 Haziran 2019 Pazar 06:58
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