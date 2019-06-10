ABONELERİMİZİN DİKKATİNE(CANLI YAYIN)

: Bayram tatilinin sona ermesinin ardından Altunizade Köprüsü üzerinden trafiği canlı yayınlamaktayız.
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: Bayram tatilinin sona ermesinin ardından Altunizade Köprüsü üzerinden trafiği canlı yayınlamaktayız.
10 Haziran 2019 Pazartesi 07:07
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