ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme olayına ilişkin açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN : Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme olayına ilişkin açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
27 Nisan 2019 Cumartesi 20:55
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
: Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde çatlaklar ve çökme olayına ilişkin açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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