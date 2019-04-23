ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

TEM Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
TEM Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Canlı yayındayız İSTANBUL
23 Nisan 2019 Salı 11:27
TEM Seyrantepe Mevkii Edirne İstikameti'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
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