ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız.
İSTANBUL
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız. İSTANBUL
17 Mart 2019 Pazar 09:40
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde cenaze töreni düzenleniyor. Canlı yayındayız.
İSTANBUL
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