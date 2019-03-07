ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Camii çıkışında açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN : AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Camii çıkışında açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
07 Mart 2019 Perşembe 08:05
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN
: AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Çamlıca Camii çıkışında açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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