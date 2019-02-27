ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşuyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşuyor. Canlı yayındayız İSTANBUL
27 Şubat 2019 Çarşamba 10:11
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi 134. Genel Kurulu'nda konuşuyor. Canlı yayındayız
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