ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız İSTANBUL
10 Şubat 2019 Pazar 13:45
Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Eylül Dervişoğlı ve dayısı Melih Aydın son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız
İSTANBUL
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