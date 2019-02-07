ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
İstanbul
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız İstanbul
07 Şubat 2019 Perşembe 17:35
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
İstanbul
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|06:18
|08:00
|13:29
|16:17
|18:38
|20:08