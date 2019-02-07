ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN 

İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız
İstanbul
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız İstanbul
07 Şubat 2019 Perşembe 10:41
İSTANBUL- CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın Kartal'daki çökmeyle ilgili açıklama yapması bekleniyor. Canlı yayındayız
İstanbul
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:19
|08:01
|13:29
|16:16
|18:37
|20:07