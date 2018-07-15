ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbukl Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Edirnekapı Şehitliği'ndeki 15 Temmuz şehitleri anma etkinliğine katılıyor. Canlı yayındayız.
İSTANBUL
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbukl Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Edirnekapı Şehitliği'ndeki 15 Temmuz şehitleri anma etkinliğine katılıyor. Canlı yayındayız. İSTANBUL
15 Temmuz 2018 Pazar 11:06
İstanbul Valisi Vasip Şahin, 1. Ordu Komutanı Musa Avsever ve İstanbukl Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Edirnekapı Şehitliği'ndeki 15 Temmuz şehitleri anma etkinliğine katılıyor. Canlı yayındayız.
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