ABONELERİMİZİN DİKKATİNE... (CANLI YAYIN) 

: BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, BAŞBAKANLIK PERSONELİ İLE VEDALAŞMA PROGRAMINDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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: BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM, BAŞBAKANLIK PERSONELİ İLE VEDALAŞMA PROGRAMINDA KONUŞUYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
03 Temmuz 2018 Salı 20:07
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