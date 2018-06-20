Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı yayın)

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
20 Haziran 2018 Çarşamba 08:53
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
TÜRK AKIMI GAZ BORU HATTI İNŞAATINDA ÇALIŞAN BORU DÖŞEME GEMİSİ "PİONEERİNG SPİRİT", İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİYOR. CANLI YAYINDAYIZ.
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