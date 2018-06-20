Abonelerimizin Dikkatine: (Canlı yayın)

Abonelerimizin Dikkatine:
Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Canlı yayındayız.
Abonelerimizin Dikkatine: Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Canlı yayındayız.
20 Haziran 2018 Çarşamba 07:37
Abonelerimizin Dikkatine:
Türk Akımı gaz boru hattı inşaatında çalışan boru döşeme gemisi "Pioneering Spirit", İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Canlı yayındayız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:03
|05:25
|13:17
|17:18
|20:47
|22:49