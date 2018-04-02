ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız
istanbul
İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız istanbul
02 Nisan 2018 Pazartesi 09:35
İstanbul Valisi Vasip Şahin, pasaport ve sürücü belgesi gibi işlemlerin, nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilmeye başlamasıyla ilgili, Başakşehir Nüfus Müdürlüğü'nde basın açıklaması yapıyor. Canlı yayındayız
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