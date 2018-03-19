ABONELERİMİZİN DİKKATİNE - CANLI YAYIN

İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yapıyor. Şu an canlı yayındayız
İstanul
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yapıyor. Şu an canlı yayındayız İstanul
19 Mart 2018 Pazartesi 14:20
İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Hafriyat kamyonları için yeni düzenleme" konusunda basın açıklaması yapıyor. Şu an canlı yayındayız
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