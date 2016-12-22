ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Saat 07.00'da vatandaşların hizmetine açılacak Avrasya Tüneli Kumkapı ve Üsküdar girişlerinden dönüşümlü olarak 3G yönteti ile canlı yayındayız.
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: Saat 07.00'da vatandaşların hizmetine açılacak Avrasya Tüneli Kumkapı ve Üsküdar girişlerinden dönüşümlü olarak 3G yönteti ile canlı yayındayız.
22 Aralık 2016 Perşembe 06:52
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Saat 07.00'da vatandaşların hizmetine açılacak Avrasya Tüneli Kumkapı ve Üsküdar girişlerinden dönüşümlü olarak 3G yönteti ile canlı yayındayız.
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:31
|08:18
|13:13
|15:32
|17:50
|19:24