ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Binali Yıldırım Tuzla'da açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
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Binali Yıldırım Tuzla'da açıklama yapıyor. Canlı yayındayız.
20 Haziran 2019 Perşembe 13:21
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