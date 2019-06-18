ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
18 Haziran 2019 Salı 23:15
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trabzonlular Buluşma yemeği programın çıkışında açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
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