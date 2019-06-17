ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Canlı yayındayız
İstanbul
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Canlı yayındayız İstanbul
17 Haziran 2019 Pazartesi 18:54
İSTANBUL - ABONELERİMİZİN DİKKATİNE:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakkaştepe Millet Bahçesi'ni ziyaret ediyor. Canlı yayındayız
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