ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor. Canlı yayındayız.
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor. Canlı yayındayız.
14 Haziran 2019 Cuma 18:38
ABONLERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İstanbul'a gelişinde, partisinin il teşkilatı tarafından Çamlıca gişelerinde karşılanıyor. Canlı yayındayız.
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