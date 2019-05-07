ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya'nın, İBB binasına gelmesi bekleniyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya'nın, İBB binasına gelmesi bekleniyor. Canlı yayındayız.
07 Mayıs 2019 Salı 18:14
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı vekaleten yürütecek olan Vali Ali Yerlikaya'nın, İBB binasına gelmesi bekleniyor. Canlı yayındayız.
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