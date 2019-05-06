ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Binali Yıldırım'ın teravih namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Binali Yıldırım'ın teravih namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
06 Mayıs 2019 Pazartesi 22:55
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Binali Yıldırım'ın teravih namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı yayınlamayı planlıyoruz.
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