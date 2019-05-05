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ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Binali Yıldırım'ın, terevih namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı vermeyi planlıyoruz.

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN

Binali Yıldırım'ın, terevih namazı sonrası açıklama yapması bekleniyor. Açıklamayı canlı vermeyi planlıyoruz.

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