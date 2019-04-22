ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 katlı binanın çöktüğü Kağıthane'de incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 katlı binanın çöktüğü Kağıthane'de incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.
22 Nisan 2019 Pazartesi 18:21
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 katlı binanın çöktüğü Kağıthane'de incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız.
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