ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Kağıthane'de çöken binanın yanındaki riskli binada yıkım başladı. Havadan ve yerden canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN Kağıthane'de çöken binanın yanındaki riskli binada yıkım başladı. Havadan ve yerden canlı yayındayız.
22 Nisan 2019 Pazartesi 17:42
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
Kağıthane'de çöken binanın yanındaki riskli binada yıkım başladı. Havadan ve yerden canlı yayındayız.
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