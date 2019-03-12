ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
THY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız.
İstanbul
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU THY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız. İstanbul
12 Mart 2019 Salı 19:15
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN DUYURUSU
THY'nin, ticari opersyonlarını ikinci bir karara kadar durdurduğu boeing 737 MAX tipi yolcu uçalarından ilki Atatürk Havalimanı'na iniş yapıyor. Canlı yayındayız.
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