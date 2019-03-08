ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYIN
Taksim'de toplanarak İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor. Canlı yayındayız.
ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYIN Taksim'de toplanarak İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor. Canlı yayındayız.
08 Mart 2019 Cuma 20:48
ABONELERİN DİKKATİNA; CANLI YAYIN
Taksim'de toplanarak İstiklal Caddesi'ne yürümek isteyen kadınlara polis izin vermiyor. Canlı yayındayız.
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