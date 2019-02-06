ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız:
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız:
06 Şubat 2019 Çarşamba 20:48
ABONELERİN DİKKATİNE; CANLI YAYIN
TBMM Başkanı ve İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım Kartal'da binanın çöktüğü olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Canlı yayındayız:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:20
|08:02
|13:29
|16:15
|18:35
|20:06