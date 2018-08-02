ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
02 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyareti sonrası açıklama yapıyor. Canlı yayındayız
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