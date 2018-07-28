ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

İstanbul Boğazı'nda arızalanan Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli gemi açıkta bekletiliyor. Canlı yayındayız.
İstanbul Boğazı'nda arızalanan Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli gemi açıkta bekletiliyor. Canlı yayındayız.
28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:07
İstanbul Boğazı'nda arızalanan Yunanistan bandıralı Nissos Therassıa isimli gemi açıkta bekletiliyor. Canlı yayındayız.
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