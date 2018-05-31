ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
İstanbul
Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız. İstanbul
31 Mayıs 2018 Perşembe 13:07
Dışişleri Bakanlığının istişareler için ülkeye çağırdığı Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ABD'ye dönüyor. Atatürk Havalimanı'ndan canlı yayındayız.
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