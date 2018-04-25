ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine gelmesi bekleniyor. Ofis önünden canlı yayındayız
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün çalışma ofisine gelmesi bekleniyor. Ofis önünden canlı yayındayız
25 Nisan 2018 Çarşamba 13:31
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