ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
İSTANBUL
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız İSTANBUL...
20 Nisan 2018 Cuma 14:13
ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası camiden çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlaması bekleniyor. Olası açıklamayı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız
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