ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
19 Nisan 2018 Perşembe 13:54
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amcası Mehmet Karabulut için İçerenköy Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
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