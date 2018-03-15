ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN DUYURUSU

İran'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız.
İran'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız.
15 Mart 2018 Perşembe 16:05
İran'daki uçak kazasında yaşamını yitiren Mina Başaran, Sinem Akay, Burcu Gündoğar Urfalı son yolculuğuna uğurlanıyor. Canlı yayındayız.
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